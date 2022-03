Roma – Acea, in occasione dei trent’anni del servizio d’emergenza territoriale del 118, ha supportato il Comune di Roma nell’adesione all’iniziativa illuminando di blu la facciata di Palazzo Senatorio. Un riconoscimento del fondamentale ruolo svolto dal 118 all’interno del sistema sanitario nazionale.

