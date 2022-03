Fiumicino – Una raccolta di beneficenza e solidarietà: è quella messa in atto dall‘Istituto Paolo Baffi, per esprimere vicinanza al popolo ucraino devastato dalla guerra. La raccolta di beneficenza si è tenuta lunedì scorso, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, all’ingresso di tutte e tre le sedi, dove sono stati allestiti dei banchetti di raccolta coordinati dai rappresentanti di istituto.

Tutta la comunità scolastica ha partecipato alla campagna solidale con la donazione di beni di prima necessità e medicinali. “I pacchi – spiega la preside Monica Bernard – sono stati preparati da una delegazione di studenti insieme alla Prof.ssa De Feo Maria che, nonostante non sia più in servizio, ci ha aiutati. Inoltre, sono stati coinvolti i ragazzi con bisogni educativi speciali coordinati dei docenti di sostegno”.

