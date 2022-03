Ardea sempre più smart, le richieste per matrimoni e unioni civili si fanno online

Ardea – La scorsa settimana il Comune di Ardea ha attivato un’ulteriore modalità di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, ossia la richiesta online che evita al cittadino di recarsi presso gli uffici comunali risparmiando tempo e riducendo i tempi di risposta.

Al fine di migliorare ulteriormente il servizio anche per la “Richiesta di unione civile” sarà possibile utilizzare questa procedura online: così come per le pubblicazioni di matrimonio, una volta terminata l’istruttoria da parte dell’ufficio verrete contattati per la definizione della data delle celebrazioni.

Rimanendo sull’argomento stato civile, sono diverse le domande dai cittadini relativamente ai cosiddetti “estratti”, particolari certificati i cui dati sono presenti nei registri di stato civile del Comune e contengono, oltre ai dati minimi essenziali presenti in un certificato, le annotazioni (cioè dati specifici e significativi dell’evento della vita).

Da oggi, anche per gli estratti (nascita, morte e matrimonio) è possibile fare una richiesta online con il modulo che trovate sul sito del comune di Ardea, inviandolo per posta elettronica all’ufficio Protocollo. E’ possibile fare la richiesta per email (uff.protocollo@comune.ardea.rm.it) oppure per PEC (uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it)

Naturalmente, è sempre possibile prendere appuntamento e recarsi fisicamente agli sportelli del comune.

Nei link sottostanti potete trovare i moduli.

Questa modalità telematica rappresenta un’ulteriore opzione che i cittadini possono utilizzare e con cui riduciamo al minimo la burocrazia. La digitalizzazione del comune è la strada scelta dall’Amministrazione, un processo che ha coinvolto inizialmente l’Anagrafe (certificati, DOMUS, ecc) e che si è ramificata in tutti gli altri settori del comune.

E’ una strada che ha portato benefici che hanno potuto toccare gli stessi cittadini, registrando un’accelerazione nell’espletamento delle loro istanze, e gli stessi dipendenti.

Link moduli unioni civili: https://comune.ardea.rm.it/sposarsi/iscrizione-al-registro-delle-unioni-civili/

Link moduli estratti e certificati storici: https://comune.ardea.rm.it/notizie/servizi-anagrafici/

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ardea, clicca qui.