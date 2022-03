E’ morto don Antonio Piro: Fregene a lutto piange il suo parroco

Fiumicino – Nelle ultime ore di ieri, 27 marzo, è morto don Antonio Piro, parroco di Fregene. Nato a Castelbuono, in provincia di Palermo, nel 1950, è entrato nella Congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza, conosciuta da tutti come Opera Don Calabria. Ordinato sacerdote nel 1978, ha svolto il ministero di parroco in diverse comunità della Diocesi di Roma.

Nel 2009 ha iniziato il suo servizio sacerdotale nella diocesi di Porto-Santa Rufina, divenendo parroco di Sant’Isidoro a Tragliata. Dopo tre anni gli sono state affidate le parrocchie di Fregene, nel comune di Fiumicino: la comunità Assunzione della Beata Vergine Maria e quella di San Gabriele dell’Addolorata. Servizio che ha mantenuto fino alla sua morte, avvenuta al Policlinico Agostino Gemelli, dove era stato ricoverato nelle ultime settimane per una problema al cuore.

“Tutta la Diocesi si stringe attorno alle comunità di Fregene, ai parenti e agli amici per la perdita di un sacerdote sorridente e accogliente verso tutti, assicurando la preghiera per don Antonio e affidandolo alla Misericordia di Dio, Signore della vita eterna”, si legge in una nota diffusa dalla Curia.

“Di don Antonio ricorderemo il sorriso, rivelatore di un carattere mite e buono, la sua grande capacità di accoglienza verso tutti; in molti hanno goduto della sua amicizia premurosa. Amava la bellezza della liturgia e il canto sacro; devotissimo della Madonna, per molti anni ha guidato i pellegrinaggi dei malati a Lourdes, Santuario a cui era molto legato essendo insignito del titolo di Canonico”. Le esequie di don Antonio Piro si terranno domani, 29 marzo, alle 10 nella parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a Fregene.

