I pendolari della Roma-Lido pronti ad “assediare” il Campidoglio: “Siamo stufi”

Ostia – “Siamo stufi di essere trattati come cittadini di serie B, abbiamo il diritto ad un trasporto dignitoso”. E’ con queste parole che il Comitato dei pendolari della Roma-Lido ha annunciato di aver organizzato, per martedì 5 aprile, un presidio in piazza del Campidoglio, a Roma.

Si terrà a partire dalle 14.30, e sarà anche l’occasione per un’assemblea aperta a tutti.

“Dopo la Regione Lazio, che ha lasciato volutamente degradare negli anni le ferrovie sull’orlo della chiusura, ora anche il Comune di Roma nega due treni che potrebbero risollevare la Roma-Lido (leggi qui), condannando i cittadini ad attese di 40 minuti sulle banchine”, scrivono i pendolari sui social.

“Dopo anni di chiacchiere e scarica barile tra istituzioni, andiamo in piazza del Campidoglio a sentire cosa vuol fare, ‘da grande’, il Comune di Roma – annunciano -. Venite anche voi a dire la vostra”.

