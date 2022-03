Fiumicino – “Da un documento dell’Anas sui lavori di consolidamento del Ponte della Scafa, datato 28 febbraio 2022, si legge chiaramente che a breve sarà reintrodotto il senso unico alternato. Un incubo che ci fa ripiombare a quel famoso 2018 quando, per fare una manciata di chilometri si doveva attendere oltre un’ora e mezza in fila lungo via dell’Aeroporto”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Federica Poggio, consigliera del Gruppo misto e vicepresidente del Consiglio comunale di Fiumicino, che prosegue: “In questi giorni abbiamo letto di un incontro tra Anas e Comune di Fiumicino ma nessuna menzione su quando verrà presa la decisione di restringere il senso di marcia a una sola corsia e soprattutto quanto durerà. Inutile elencare la infinita lista di problematiche che Fiumicino vivrà sulla propria pelle: dai pendolari, alle famiglie che accompagnano i ragazzi a scuola”.

“Dagli stessi studenti fino a imprese, attività commerciale e via discorrendo. Come avvenuto per il centro rifiuti in via Monte Solarolo, il Porto Turistico, il Porto Commerciale e una serie di iniziative drastiche prese da questa Amministrazione, la città viene tenuta all’oscuro e ignorata“, conclude.

