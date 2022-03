Incentivi per la nascita di imprese femminili: chi può riceverli e come

Per agevolare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, un bando suddiviso in diverse tipologie: ecco tutte le caratteristiche, requisiti, incentivi, chi può beneficiarne, modalità.

Caso 1 – Incentivi per la nascita di imprese femminili

Rivolto a società non quotate, di micro o piccola dimensione, cooperative iscritte al registro delle imprese, Lavoratrici autonome, libere professioniste (con P.IVA e iscritte ad un ordine se necessario) da non oltre 12 mesi dalla domanda di incentivo.

Caratteristiche

Finanziamento fino a 250.000€

50% a fondo perduto

50% da rimborsare dal 3° anno, in 8 anni senza interessi e senza garanzie

I requisiti

Avere una sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale

Se Società di capitale, le donne devono avere sia i 2/3 delle quote, sia i 2/3 degli organi amministrativi

Se Cooperativa o Società di persone, il numero dei soci donna deve essere minimo il 60%

Se ditta individuale, Lavoratrice autonoma o Libera professionista la titolare deve essere donna

Non aver rilevato l’attività di un’altra impresa, non siano state costituite a seguito di fusione

Non aver ancora distribuito utili

Essere state costituite da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda

Iniziative ammissibili

(da realizzare entro 24 mesi dalla concessione delle agevolazioni)

Produzione di beni nel settore industriale, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli

Fornitura di servizi, in qualsiasi settore

Commercio e turismo

Spese ammissibili (IVA esclusa)

immobilizzazioni materiali, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata

immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata

servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale

personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata

esigenze di capitale circolante fino al 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili, coerenti con l’iniziativa, utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

materie prime, sussidiarie, materiali di consumo

servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa

godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing

oneri per la garanzia

Agevolazioni

per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000€, le agevolazioni a fondo perduto coprono l’80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo di 50.000€.

per i programmi che prevedono spese ammissibili da 100.000€ a 250.000€, le agevolazioni a fondo perduto sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili.

Modalità di erogazione

Autorizzato il finanziamento si può richiedere un anticipo del 20% dell’importo complessivo concesso, mentre il rimanente verrà erogato in 2 rate, la prima dal 40% all’80% delle agevolazioni concesse anche presentando fatture non quietanzate , la seconda a saldo presentando fatture quietanzate . Per ogni SAL è possibile richiedere una quota percentuale di capitale circolante.

Rimborso finanziamento

Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato in 8 anni in rate semestrali, il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a partire da 12 mesi dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione, senza garanzie e senza interessi.

Caso 2 – incentivi per lo sviluppo di imprese femminili

Società non quotate, di micro o piccola dimensione, cooperative iscritte al registro delle imprese, Lavoratrici autonome, libere professioniste (con P.IVA e iscritte ad un ordine se necessario) da 12 a 36 mesi dalla domanda di incentivo o da 36 a 60 mesi

Caratteristiche

Finanziamento fino a 400.000€

50% a fondo perduto

50% da rimborsare dal 3° anno, in 8 anni senza interessi e senza garanzie

I requisiti

Avere una sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale

Se Società di capitale, le donne devono avere sia i 2/3 delle quote, sia i 2/3 degli organi amministrativi

Se Cooperativa o Società di persone, il numero dei soci donna deve essere minimo il 60%

Se ditta individuale, Lavoratrice autonoma o Libera professionista la titolare deve essere donna

Non aver rilevato l’attività di un’altra impresa, non siano state costituite a seguito di fusione

Non aver ancora distribuito utili

Essere state costituite da 12 a 36 mesi o da 36 a 60 mesi dalla data della domanda

Iniziative ammissibili

(da realizzare entro 24 mesi dalla concessione delle agevolazioni)

Produzione di beni nel settore industriale, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli

Fornitura di servizi, in qualsiasi settore

Commercio e turismo

Spese ammissibili (IVA esclusa)

immobilizzazioni materiali, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata

immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata

servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale

personale dipendente assunto a tempo determinato/indeterminato dalla data della domanda

per imprese costituite da 12 a 36 mesi il capitale circolante max 20% delle spese ammissibili (25% per le imprese costituite da 36 a 60 mesi, al massimo pari all’80% della media del circolante ultimi 3 esercizi dalla presentazione della domanda), coerenti con l’iniziativa, per il pagamento di:

materie prime, sussidiarie, materiali di consumo

servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;

godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing

oneri per la garanzia

Agevolazioni

per le imprese costituite da 12 a 36 mesi dalla presentazione della domanda, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell’ammontare complessivo come contributo a fondo perduto, per il restante 50%, come finanziamento agevolato, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili

per le imprese costituite da oltre 36 mesi dalla di presentazione della domanda, ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili, l’articolazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato si applica alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto.

Modalità di erogazione

Autorizzato il finanziamento si può richiedere un anticipo del 20% dell’importo complessivo concesso, mentre il rimanente verrà erogato in 2 rate, la prima dal 40% all’80% delle agevolazioni concesse anche presentando fatture non quietanzate , la seconda a saldo presentando fatture quietanzate . Per ogni SAL è possibile richiedere una quota percentuale di capitale circolante.

Rimborso finanziamento

Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato in 8 anni in rate semestrali, il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a partire da 12 mesi dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione, senza garanzie e senza interessi.

Caso 3 – Incentivi per la nascita di imprese femminili

Persone fisiche che intendono creare imprese femminili

Caratteristiche

Finanziamento fino a 250.000€

50% a fondo perduto

50% da rimborsare dal 3° anno, in 8 anni senza interessi e senza garanzie

Requisiti una volta approvato il finanziamento

Creare entro 60 giorni dall’approvazione una nuova azienda con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, con quote di partecipazione non inferiori ai due terzi, di proprietà di donne, e organi amministrativi costituiti per almeno i due terzi da donne, non rilevandola da altri

Iniziative ammissibili

(da realizzare entro 24 mesi dalla concessione delle agevolazioni)

Produzione di beni nel settore industriale, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli

Fornitura di servizi, in qualsiasi settore

Commercio e turismo

Spese ammissibili (IVA esclusa)

immobilizzazioni materiali, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata

immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata

servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale

personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell’iniziativa agevolata

esigenze di capitale circolante fino al 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili, coerenti con l’iniziativa, utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

materie prime, sussidiarie, materiali di consumo

servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;

godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing

oneri per la garanzia

Agevolazioni

per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000€, le agevolazioni a fondo perduto coprono l’80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo di 50.000€.

per i programmi che prevedono spese ammissibili da 100.000€ a 250.000€, le agevolazioni a fondo perduto sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili.

Modalità di erogazione

Autorizzato il finanziamento si può richiedere un anticipo del 20% dell’importo complessivo concesso, mentre il rimanente verrà erogato in 2 rate, la prima dal 40% all’80% delle agevolazioni concesse anche presentando fatture non quietanzate , la seconda a saldo presentando fatture quietanzate . Per ogni SAL è possibile richiedere una quota percentuale di capitale circolante.

Rimborso finanziamento

Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato in 8 anni in rate semestrali, il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a partire da 12 mesi dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione, senza garanzie e senza interessi.

Valutazione delle domande

Le domande di agevolazione sono valutate secondo l’ordine di presentazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, relativamente alla verifica dai dati, dei requisiti e sui seguenti criteri:

adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soggetti richiedenti in rapporto alla complessità del progetto imprenditoriale

capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo

potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo e relative strategie di marketing

sostenibilità tecnico-economica del progetto imprenditoriale, con particolare riferimento all’equilibrio economico-finanziario, nonché alla pertinenza e coerenza del programma di spesa

impatto sociale, occupazionale, ambientale, presidio di antichi mestieri, promozione del made in Italy.

Ai progetti ad alta tecnologia è assegnata una premialità in termini di punteggio aggiuntivo.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile.

Soggetti idonei a partecipare al bando

Persone Fisiche che intendono creare un’impresa femminile

Lavoratrici autonome con P.IVA

Professioniste

Esempi validi fino a 6 soci. Nelle Coop o Soc di Persone il n° di soci donna deve essere mimino il 60% (Coop, Soc. di persone o capitale di soli soci donna sono tutti validi)

n° Soci Donne Uomini Caso 3 soci 2 1 Caso 4 soci 3 1 Caso 5 soci 3 2 Caso 5 soci 4 1 Caso 6 soci 4 2 Caso 6 soci 5 1

Esempi validi fino a 5 soci. Nelle di Soc.di Capitale le quote dei soci donna devono essere minimo il 67%, mentre l’organo amministrativo deve essere deve essere per 2/3 costituito da donne. Tutte le Soc.di Capitali costituite e amministrate da solo donne sono valide)

n° Quote n° Amministratori Donne Uomini Donne Uomini Caso 2 soci 67% 33% 1 Caso 3 soci 67% 33% 1 o 2 Caso 4 soci 67% 33% 1 o 2 o 3 0 Caso 4 soci 67% 33% 3 1 Caso 5 soci 67% 33% 1 o 2 o 3 o4 0 Caso 5 soci 67% 33% 4 1

