Lazio, la Pisana approva la legge sulla riduzione della pressione fiscale

Il Consiglio regionale ha appena approvato la Proposta di Legge ‘Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente’, con cui viene aumentato a 296 milioni il ‘Fondo taglia tasse’, per la riduzione strutturale della pressione fiscale, rimodulando la spesa corrente per mitigare gli aumenti dei costi dell’energia e tutelare così i redditi più bassi.

“Con questo atto – dichiara il vicepresidente Daniele Leodori – restiamo al fianco di famiglie e imprese del nostro territorio. Confermiamo, infatti, l’esenzione dall’addizionale IRPEF per i redditi sotto i 35 mila euro e introduciamo un “Bonus energia” di 300€ per la fascia di redditi tra i 35 mila e i 40 mila euro. Per quanto riguarda le imprese, invece, congeliamo l’applicazione, per molti settori della nostra economia, della maggiorazione dell’IRAP. Prevediamo poi, dal 1 gennaio 2023, uno sconto del 5% sulla tassa automobilistica regionale. In questo momento di profonda incertezza la Regione mette in campo una manovra fiscale redistribuiva che porterà benefici all’80% dei contribuenti del Lazio. Infine, grazie a questo testo, rafforziamo il nostro impegno a supporto della candidatura di Roma a Expo 2030, partecipando attivamente alla costituzione del comitato promotore”.

Mattia (Pd): “Un impegno più complessivo di sostegno alle famiglie e alle imprese”

“Con la manovra approvata dal Consiglio regionale portiamo a 296 milioni di euro il fondo taglia tasse con benefici per l’80% dei contribuenti del Lazio. Da oggi siamo una Regione più giusta ed equa e questo è stato possibile grazie all’incessante e costruttiva mediazione con le parti sociali e al coraggio di tutta la Giunta Regionale e in particolare del Vicepresidente con delega al bilancio Daniele Leodori e del Presidente Nicola Zingaretti. Con la manovra fiscale vengono rideterminate le aliquote dell’addizionale Irpef per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile con l’esenzione per i redditi sotto i 35 mila euro. Introdotto un ‘Bonus energia’ pari a 300 euro per i redditi tra i 35 e 40 mila euro e, per le imprese, bloccata la maggiorazione Irap. Infine, viene ridotta del 5% per i buoni pagatori l’importo del bollo auto dal 1° gennaio 2023″. Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio

“Una manovra redistributiva – spiega Mattia – che si inserisce in un impegno più complessivo di sostegno alle famiglie e alle imprese rispetto al caro energie, un’emergenza in tempi di già sostanziale difficoltà dovuti alla crisi del Covid prima e del conflitto ucraino poi. Viviamo tempi complessi che impongono coraggio e soluzioni condivise e oggi abbiamo dimostrato nuovamente che è possibile, oltre che giusto, evitare che a pagare la crisi siano i più fragili”.

