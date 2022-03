“Le Prescelte”: dall’8 aprile al Teatro Kaos di Roma

“Le Prescelte” sarà in scena al teatro Kaos dall’8 al 10 aprile. Le “ Prescelte”, format ideato da Francesca Romana Miceli Picardi, nasce dopo molte riflessioni sulla figura della donna: archetipo misterioso e meraviglioso, che nel tempo non ci ha mai risparmiato violenza, sopraffazioni, luoghi comuni insopportabili e traguardi difficili da raggiungere.”Le Prescelte” è un muro, un grido, un sorriso che ha il desiderio di mostrare le vite spezzate di tutte quelle donne che forse, resterebbero senza nome, senza voce e senza nessuno che le ricordi.

Il progetto sonoro realizzato da Susanna Stivali è di fondamentale supporto poichè la musica ci accompagna dalla nascita, la musica ne è protagonista come le attrici.

Cinque Monologhi (interpretati dalle attrici Valentina Borrelli, Barbara Caridi, Ilaria Giambini, Luana Pantaleo) per raccontare realmente e visivamente come i corpi delle donne siano ormai trattati come “cavie” da repressioni non curate: oggettivizzate in vita, così come post mortem. L’idea è una creazione di una sorta di museo di corpi in esposizione: espressi nella la loro immagine ultima, ma con tutta la dolcezza e la potenza di vite che hanno ancora voglia di raccontarsi. Un memento sulle vite piccole, stropicciate, come ali bucate e con un solo foro d’uscita. Ma, al tempo stesso, sorridenti e belle come i treni a vapore, che sbuffando annunciano la gioia di una partenza. Cinque Storie da raccontare, da ascoltare a cuore aperto:in un’atmosfera macabra e sacra.

(Il Faro online)