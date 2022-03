Mancini resta sulla panchina della Nazionale: “Parlerò con Gravina. Partiamo con nuovo ciclo”

La conferma che resti alla guida della Nazionale si evince dalle parole che Roberto Mancini pronuncia alla vigilia della partita con la Turchia. Dopo la sconfitta con la Macedonia del Nord e la clamorosa esclusione dal Mondiale del Qatar (leggi qui), il Commissario Tecnico aveva fatto una lunga riflessione personale.

Il suo pensiero arriva chiaro, anche perché il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina sin da subito, aveva detto che Mancini sarebbe stato irremovibile per correggere gli eventuali errori e andare avanti nel progetto fatto. Lo stesso concetto lo esprime il coach azzurro, come riporta La Gazzetta dello Sport: “Ho parlato con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto e mi fa piacere. Ne riparleremo dopo la partita, adesso pensiamo a questa gara, poi ragioneremo con calma su quello che c’è da migliorare per il futuro”. E aggiunge: “Bisogna ripartire con nuovo ciclo, abbiamo partite importanti da affrontare”.

(foto@VivoAzzurro/Twitter)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport