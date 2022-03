Previsioni meteo Italia e Lazio 28 marzo 2022

Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il blando vortice di bassa pressione di matrice africana atteso su parte della Penisola nel corso di questo weekend, avrà ancora una storia seppur marginale, anche all’inizio della nuova settimana. La giornata di lunedì sarà infatti caratterizzata dal transito di questo minimo sul Mar Libico con una certa influenza sulle regioni meridionali della Penisola e in parte anche al Centro. Nulla di particolarmente incisivo ma ci saranno nubi irregolari e qualche isolato rovescio di pioggia specialmente sulla Sicilia orientale e la Calabria ionica. Sul resto d’Italia ancora nulla di fatto con un Nord che attende le grandi piogge, ma come vi avevamo già accennato, si consolida ulteriormente più la tendenza per la fine del mese che vedrà il ritorno della tanto agognata pioggia anche sulle regioni settentrionali. Intanto vediamo la previsione per la prima parte della nuova settimana:

METEO LUNEDÌ 28 MARZO. Nord, al mattino nebbia sulla Val padana centro orientale in graduale dissolvimento col trascorrere delle ore, soleggiato con qualche foschia altrove. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso ovunque. Centro, al mattino nebbie e nubi basse lungo l’Adriatico con qualche isolata pioggia sull’Abruzzo, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio sole ovunque con qualche nube sterile tra Lazio e Abruzzo. Sud, instabile sulla Sicilia orientale e la Calabria ionica con qualche piovasco. Isolati fenomeni anche su Basilicata, Puglia e Molise. Meglio sulla Campania specie costiera. Nel pomeriggio ancora a tratti instabile su est Sicilia e Calabria, maggiori aperture altrove. Migliora in nottata. Temperature stabili o in lieve caldo al Sud. Venti sciroccali. Mari mossi i bacini meridionali e il medio Adriatico.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: bel tempo prevalente su Toscana e Umbria, mentre maggiore nuvolosità insisterà sul Lazio, specie centro meridionale con residui fenomeni nottetempo e tra pomeriggio e sera sui comparti appenninici meridionali. Temperature in lieve flessione nei valori massimi, in particolare sul Lazio. Venti moderati-tesi da ovest sulle coste, deboli o moderati orientali altrove. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Nel corso di domenica l’avvicinarsi di una blanda depressione dal Nord Africa produrrà un aumento della nuvolosità di tipo medio alto anche su Toscana, Umbria e Lazio, in particolare sui settori laziali non si esclude qualche occasionale pioggia (sui settori meridionali della Regione). Il clima diurno si manterrà molto mite, con punte di oltre 20°C, mentre si osserveranno temperature minime ancora localmente contenute sulle vallate tosco-umbre, qui con marcate escursioni termiche rispetto alle ore pomeridiane. L’avvio di settimana vedrà residua variabilità lunedì sul Lazio, ma senza particolari precipitazioni, e più sole tra Toscana ed Umbria. Molto probabile invece una fase decisamente più instabile a partire da mercoledì, complice un affondo artico, con ritorno di piogge, rovesci e temporali questa volta più incisivi, contestualmente ad un calo termico.

(Fonte: 3B Meteo)