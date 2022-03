Los Angeles – Will Smith colpisce Chris Rockdurante la cerimonia degli Oscar 2022 (leggi qui). Mentre Rock presentava il premio per i documentari, infatti, ha fatto una battuta piuttosto infelice sul taglio di capelli di Jada Pinkett Smith, moglie dell’attore, affetta da alopecia. “Non vedo l’ora di vederti in ‘Soldato Jane 2′”, ha detto Rock citando il film interpretato in passato da Demi Moore. Smith, che ha vinto la statuetta come miglior attore protagonista per ‘King Richard – Una famiglia vincente’, non ha gradito e si è alzato, ha raggiunto il palco e ha colpito Rock. Poi è tornato al suo posto invitando a gran voce Rock a non nominare più la moglie. “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca”, ha urlato Smith. Un episodio che ha rallegrato il popolo del web: a migliaia le battute e le immagini divertenti create che in queste ore stanno rimbalzando da un social all’altro. Ecco una selezione dei meme più divertenti.

