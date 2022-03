Ostia – Ancora problemi per i treni della Roma-Lido, vittime, questa volta, di un atto vandalico.

Intorno alle ore 21.15 di domenica 27 marzo, mentre uno degli ultimi tre convogli rimasti in servizio sulla linea (leggi qui) era fermo alla stazione di Casal Bernocchi, tre ragazzi dal volto semicoperto sono scesi sui binari e ne hanno imbrattato la fiancata con delle bombolette spray.

Foto 2 di 2



L’accaduto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza attive nella stazione, è stato denunciato dall’associazione TrasportiAmo: “Hanno agito in pochi secondi, indisturbati, fregandosene delle regole, mettendo a rischio la propria incolumità, complice, a quanto sembra, l’assenza della sicurezza attiva nelle fermate – scrivono sui social -. Elemento non trascurabile, visti i tempi. Ogni forma d’arte va per noi sostenuta, ma non quando in suo nome si danneggiano beni pubblici; il loro è un gesto da idioti, gli artisti, quelli seri, hanno un’altra sensibilità, sanno quando fermarsi”.

