Centro di trasferenza a Isola Sacra, Baccini: “Giusto rivalutarne la location”

Fiumicino – “Apprezziamo la decisione dell’Amministrazione, seppur maturata con ritardo, di valutare un cambio di location per l’isola ecologica (leggi qui)”.

A parlare è Mario Baccini, capogruppo del centrodestra di Fiumicino, che spiega: “Il centrodestra e le liste civiche collegate sono sempre al fianco dei cittadini per sostenere le necessità e le scelte migliori per la città. In questo caso riteniamo utile e necessario un cambio di area dove allestire l’isola ecologica lontano da abitazioni e luoghi sottoposti a vincolo”.

