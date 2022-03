Fiumicino – La Polizia Locale di Fiumicino ha portato a termine alcuni sequestri nei confronti di privati cittadini che avevano adibito i terreni a discarica a cielo aperto.

“Nell’ultimo mese il settore Polizia Giudiziaria/Edilizia/Ambiente, coordinato dalla dott.ssa Tiziana Bruschi, è intervenuto di iniziativa su 4 siti – spiega la comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola – dove è stata riscontrata la presenza massiva di rifiuti di vario genere, oltre che di abusi edilizi. L’indagine ha portato a identificare i soggetti responsabili nei confronti dei quali si è proceduto con il sequestro dei terreni e con la denuncia presso l’autorità giudiziaria”.

Foto 2 di 2



“Siamo molto attenti alle problematiche ambientali – aggiunge la comandante -. Un plauso va alle donne e agli uomini del corpo ed in particolare al settore P.G. per l’impegno costante e per l’operazione portata a termine”. “Nelle discariche sequestrate sono stati ritrovati prevalentemente materiali edili, un reato troppo spesso perpetrato che degrada il territorio e danneggia l’intera collettività” conclude Carola.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.