Fiumicino – “Insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e ai nostri tecnici ho incontrato questa mattina i rappresentanti degli operatori balneari per discutere degli interventi in corso e in programma a Focene e Fregene per salvaguardare la costa danneggiata dall’erosione”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“I lavori a Focene, per un ammontare di circa 650 mila euro, sono quasi conclusi – spiega – e consistono in un intervento di rifioritura dell’esistente. La situazione di Fregene, invece, è più complessa. Qui con finanziamenti del Pnrr realizzeremo una diga soffolta per un tratto di costa di circa 800 metri con alcuni pennelli che evitino il formarsi di correnti tra la diga soffolta stessa e la spiaggia. Abbiamo voluto incontrare i balneari per capire quando poter iniziare questa tipologia di intervento, che prevede la realizzazione di tre accessi distinti per consentire il passaggio dei camion e un cantiere abbastanza invasivo su quel tratto di litorale per circa quattro mesi”.

“Abbiamo concordato che il periodo migliore per iniziare è la prima metà di settembre, quando ancora il tempo è sereno, così da salvaguardare per quanto possibile la stagione estiva e tutti i posti di lavoro legati alle attività sulla spiaggia. Nel frattempo – conclude Montino – anche la Regione è impegnata in una procedura per la realizzazione di altri pennelli, così che quando essa finirà noi saremo pronti ad aprire il nostro cantiere per la realizzazione della diga soffolta”.

