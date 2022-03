Formia, prorogata al 30 giugno la richiesta per l’occupazione di aree pubbliche

Formia – E’ stata disposta la proroga al 30 giugno 2022 delle procedure semplificate di presentazione delle istanze di concessione per i titolari di pubblici esercizi per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. L’esonero dal pagamento del canone unico, invece, resta limitato alla data del 31 marzo 2022.

Quindi, a partire dal prossimo 1° aprile, i soggetti titolari di autorizzazione saranno tenuti al pagamento del predetto canone. Pertanto i soggetti interessati dovranno presentare nuova domanda utilizzando il modello allegato al presente avviso, includendo alla stessa la sola planimetria indicante l’ubicazione della occupazione richiesta e la relativa superficie/dimensioni senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.

L’Ufficio Suap del Comune di Formia procederà al rilascio delle autorizzazioni previa acquisizione del parere di competenza del Comando di Polizia Locale e dell’attestazione di avvenuto pagamento del canone unico. Si avvisa che le istanze incomplete dei dati richiesti nel fac-simile e/o carenti dell’elaborato planimetrico, nonché quelle per le quali non sia stato corrisposto il pagamento del canone unico, non potranno essere istruite e conseguentemente saranno archiviate.

