In giro per Roma con auto sequestrate e senza documenti, multe salate

Roma – Potenziati i posti di controllo in diversi punti della città da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per verificare il rispetto del Codice della Strada: particolare attenzione alle vie consolari e principali strade di collegamento con la Capitale.

In poche ore fermati diversi conducenti che circolavano abusivamente con mezzi già sequestrati, con documenti non in regola o scaduti e a bordo di veicoli privi della copertura assicurativa.

Le pattuglie del GPIT, dirette dal Vice Comandante Dott. Maurizio Maggi, hanno fermato due persone in zona Prenestina e Portuense, entrambe alla guida di mezzi risultati già sottoposti a sequestro, in quanto mai sottoposti alla revisione obbligatoria e senza assicurazione.

Da ulteriori verifiche sono emerse inoltre anomalie sui documenti di guida esibiti dai due conducenti, italiani di 56 e 63 anni: in un caso la patente era stata sospesa da diversi anni, nell’altro era scaduta da oltre 10 anni. E’ di oltre 7mila euro l’ammontare complessivo delle sanzioni elevate .

Un altro cittadino è stato invece fermato da una pattuglia nella zona di Porta Maggiore: circolava con un’auto sottoposta a fermo dopo che era stato sorpreso, durante precedenti controlli, a svolgere attività di NCC senza autorizzazione. Oltre alla sanzione amministrativa, le irregolarità riscontrate hanno portato per tutti e tre i conducenti le ulteriori misure della revoca della patente e il sequestro dei veicoli con relativa procedura di alienazione e conseguente perdita di proprietà del mezzo.

