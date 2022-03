Isole ecologiche itineranti a Fiumicino, da aprile a dicembre il calendario completo

Fiumicino – L’Amministrazione ricorda che sarà possibile accedere alle isole ecologiche dalle ore 10 alle ore 16 e conferire i seguenti rifiuti: RAEE – Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti (mobili – poltrone – divani ecc), pneumatici, olii vegetali esausti, sfalci e potature, calcinacci max 5/6 sacchetti, batterie accumulatori di autovetture. Non saranno ammessi allo scarico mezzi da lavoro (furgoni, camion, ecc.) che trasportino quantità di rifiuti superiori a quelli trasportabili con un mezzo privato (autovettura).

Il calendario completo e corretto delle isole ecologiche itineranti è consultabile sul sito www.fiumicinodifferenzia.it

APRILE

– Sabato 2 aprile: Maccarese (via Giovanna Reggiani)

– Martedì 5 aprile: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Sabato 9 aprile: Aranova (parcheggio via Siliqua angolo via Austis)

– Martedì 12 aprile: Fiumicino (parcheggio Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa)

– Sabato 16 aprile: Passoscuro/Palidoro (via San Carlo a Palidoro, parcheggio ingresso località)

– Martedì 19 aprile: Torrimpietra (via Aurelia, parcheggio centro commerciale)

– Sabato 23 aprile: Focene (viale di Focene)

– Martedì 26 aprile: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Sabato 30 aprile: Parco Leonardo (parcheggio via Copenaghen)

MAGGIO

– Martedì 3 maggio: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Sabato 7 maggio: Aranova (parcheggio via Siliqua angolo via Austis)

– Martedì 10 maggio: Maccarese (via Giovanna Reggiani)

– Sabato 14 maggio: Parco Leonardo (parcheggio via Copenaghen)

– Martedì 17 maggio: Passoscuro/Palidoro (via San Carlo a Palidoro, parcheggio ingresso località)

– Sabato 21 maggio: Fregene (via Fertilia)

– Martedì 24 maggio: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Sabato 28 maggio: Focene (viale di Focene)

– Martedì 31 maggio: Tragliata/Tragliatella (via Pertucce)

GIUGNO

– Sabato 4 giugno: Aranova (parcheggio via Siliqua angolo via Austis)

– Martedì 7 giugno: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Sabato 11 giugno: Parco Leonardo (parcheggio via Copenaghen)

– Martedì 14 giugno: Passoscuro/Palidoro (via San Carlo a Palidoro, parcheggio ingresso località)

– Sabato 18 giugno: Focene (viale di Focene)

– Martedì 21 giugno: Fiumicino (parcheggio Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa)

– Sabato 25 giugno: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Martedì 28 giugno: Maccarese (via Giovanna Reggiani)

LUGLIO

– Sabato 2 luglio: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Martedì 5 luglio: Aranova (parcheggio via Siliqua angolo via Austis)

– Sabato 9 luglio: Fiumicino (parcheggio Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa)

– Martedì 12 luglio: Focene (viale di Focene)

– Sabato 16 luglio: Fregene (via Fertilia)

– Martedì 19 luglio: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Sabato 23 luglio: Testa di Lepre (Largo Formichi)

– Martedì 26 luglio: Torrimpietra (via Aurelia, parcheggio centro commerciale)

– Sabato 30 luglio: Passoscuro/Palidoro (via San Carlo a Palidoro, parcheggio ingresso località)

AGOSTO

– Martedì 2 agosto: Maccarese (via Giovanna Reggiani)

– Sabato 6 agosto: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Martedì 9 agosto: Parco Leonardo (parcheggio via Copenaghen)

– Sabato 13 agosto: Aranova (parcheggio via Siliqua angolo via Austis)

– Martedì 16 agosto: Focene (viale di Focene)

– Sabato 20 agosto: Fiumicino (parcheggio Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa)

– Martedì 23 agosto: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Sabato 27 agosto: Passoscuro/Palidoro (via San Carlo a Palidoro, parcheggio ingresso località)

– Martedì 30 agosto: Tragliata/Tragliatella (via Pertucce)

SETTEMBRE

– Sabato 3 settembre: Aranova (parcheggio via Siliqua angolo via Austis)

– Martedì 6 settembre: Parco Leonardo (parcheggio via Copenaghen)

– Sabato 10 settembre: Focene (viale di Focene)

– Martedì 13 settembre: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Sabato 17 settembre: Fregene (via Fertilia)

– Martedì 20 settembre: Passoscuro/Palidoro (via San Carlo a Palidoro, parcheggio ingresso località)

– Sabato 24 settembre: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Martedì 27 settembre: Aranova (parcheggio via Siliqua angolo via Austis)

OTTOBRE

– Sabato 1 ottobre: Focene (viale di Focene)

– Martedì 4 ottobre: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Sabato 8 ottobre: Fregene (via Fertilia)

– Martedì 11 ottobre: Passoscuro/Palidoro (via San Carlo a Palidoro, parcheggio ingresso località)

– Sabato 15 ottobre: Testa di Lepre (Largo Formichi)

– Martedì 18 ottobre: Aranova (parcheggio via Siliqua angolo via Austis)

– Sabato 22 ottobre: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Martedì 25 ottobre: Maccarese (via Giovanna Reggiani)

– Sabato 29 ottobre: Focene (viale di Focene)

NOVEMBRE

– Sabato 5 novembre: Fregene (via Fertilia)

– Martedì 8 novembre: Fiumicino (parcheggio Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa)

– Sabato 12 novembre: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Martedì 15 novembre: Torrimpietra (via Aurelia, parcheggio centro commerciale)

– Sabato 19 novembre: Parco Leonardo (parcheggio via Copenaghen)

– Martedì 22 novembre: Maccarese (via Giovanna Reggiani)

– Sabato 26 novembre: Testa di Lepre (Largo Formichi)

– Martedì 29 novembre: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

DICEMBRE

– Sabato 3 dicembre: Fregene (via Fertilia)

– Martedì 6 dicembre: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Sabato 10 dicembre: Focene (viale di Focene)

– Martedì 13 dicembre: Maccarese (via Giovanna Reggiani)

– Sabato 17 dicembre: Aranova (parcheggio via Siliqua angolo via Austis)

– Martedì 20 dicembre: Passoscuro/Palidoro (via San Carlo a Palidoro, parcheggio ingresso località)

– Sabato 24 dicembre: Isola sacra (area mercato Largo Borsellino)

– Martedì 27 dicembre: Fiumicino (parcheggio Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa)

