La Samo Nuoto Fiumicino incontra la Nazionale ucraina del sincro: “Gesto di solidarietà”

Ostia – Si stringe attorno alla Nazionale ucraina di nuoto sincronizzato il mondo acquatico italiano. Le atlete di Kiev sono al Polo Natatorio di Ostia, ospiti della Federnuoto dallo scorso 8 marzo (leggi qui).

Fuggite dal loro Paese dopo lo scoppio della guerra, le atlete si allenano e proseguono la loro pratica sportiva del cuore. Un gesto di solidarietà e di vicinanza viva è arrivato dalla Samo Nuoto Fiumicino (dell’Olimpia Club) che nella giornata di ieri ha assistito agli allenamenti delle ucraine.

Le giovani atlete di Fiumicino, che praticano anche loro il sincro, sono state accolte al Centro Federale Fin e al termine degli allenamenti hanno posato in alcune foto con le campionesse ucraine: “Un incontro che esprime l’amore delle ragazze per il sincro, condito dal gesto di solidarietà per delle grandissime atlete”. Fanno sapere dalla Samo Nuoto.

(foto@SamoNuotoFiumicino)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport