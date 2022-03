Ladispoli sul podio al “Gran Premio della Matematica applicata”

“Ladispoli si conferma ancora una volta fucina di giovani talenti che contribuiscono ad elevare il prestigio e l’immagine della città a livello nazionale”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando si è complimentato con Simone Cama, secondo classificato al “Gran Premio della Matematica Applicata” svoltosi a Milano.

“Il nostro giovane concittadino – prosegue il sindaco Grando – studente al quinto anno al liceo Pertini di Ladispoli, si è distinto tra i 350 finalisti provenienti da tutta Italia. Simone Cama ha portato Ladispoli sul podio di una manifestazione prestigiosa, gli rivolgiamo un grande elogio a nome di tutta la cittadinanza”.

