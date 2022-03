Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il blando vortice di bassa pressione di matrice africana atteso su parte della Penisola nel corso del weekend, avrà una storia seppur marginale, anche all’inizio della nuova settimana. La giornata di lunedì sarà infatti caratterizzata dal transito di questo minimo sul Mar Libico con una certa influenza sulle regioni meridionali della Penisola. Nulla di particolarmente incisivo ma ci saranno nubi irregolari e qualche isolato rovescio di pioggia specialmente sulla Sicilia orientale e la Calabria ionica. Anche il centro sarà lambito da una blanda nuvolosità relativa al vortice ma gli eventuali fenomeni saranno molto isolati e prevalentemente tra Lazio e Abruzzo.

METEO MARTEDÌ 29 MARZO. Condizioni di tempo stabile su tutta l’Italia con qualche velatura o stratificazione a carattere sparso e nebbie al mattino sulla Val Padana. In serata nubi in ispessimento al Nordovest con qualche debole pioggia. Temperature stazionarie. Venti che si dispongono dai quadranti meridionali. Mari mossi. In particolare, al Nord: Stabile seppur con velature a tratti compatte e qualche nebbia mattutina su Est Lombardia, Veneto e Friuli. Dalla sera aumentano le nubi con primi fenomeni su Ovest Alpi. Temperature in calo, massime tra 15 e 20. Al Centro: Tempo stabile ma con nubi in progressivo aumento specie nel corso del pomeriggio e prime piogge in serata sulla Sardegna. Temperature stabili, massime tra 16 e 20. Al Sud: Stabile tra sole e qualche nube, in aumento da Ovest nel corso della sera. Temperature in aumento, massime tra 16 e 20.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata stabile su Toscana, Umbria e Lazio, caratterizzata dal transito di estesa nuvolosità stratificata, in ispessimento entro sera. Precipitazioni assenti. Temperature massime su valori miti. Venti in rinforzo da Sud-Sudovest, con raffiche in rotazione da Sud-Sudest moderate-forti lungo le coste e sull’Arcipelago. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Martedì ancora asciutto su Toscana, Umbria e Lazio ma con nubi in aumento, irregolari e spesso di tipo-medio alto, compatte entro la sera; preludio ad un netto peggioramento delle condizioni meteo per la giornata di mercoledì complice il transito di una perturbazione da Ovest che porterà piogge, rovesci localmente intensi e temporali specie sulla Toscana, con temperature in calo in particolare nelle massime. Instabile e perturbato anche nei giorni a seguire, a causa della formazione di un vortice di bassa pressione in approfondimento sul medio-alto Tirreno, alimentato da correnti artiche che affonderanno sul Centro-Nord della Penisola; pertanto sono previsti anche nei primi giorni di aprile piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, contestualmente ad un calo termico specie nel weekend che accompagnerà il ritorno della neve al di sotto dei 1000m.

(Fonte: 3B Meteo)