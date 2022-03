“No ai vincoli nel nord di Fiumicino”: la petizione popolare arriva sul tavolo di Montecitorio

Fiumicino – “Presso la Camera dei Deputati sono state depositate le oltre 650 firme dei cittadini e degli agricoltori della zona a nord di Fiumicino per chiedere al Ministero dei Beni Culturali di non mettere vincoli sul territorio. Tutte le famiglie che da sempre lavorano e vivono nella zona di Tragliata, Tragliatella, Aranova e Maccarese sarebbero toccate da questo provvedimento iniquo, peraltro già bocciato dalla Regione Lazio”.

Con queste parole, Stefano Darini, portavoce e presentatore della petizione popolare contro i vincoli sulle aree agricole, ha spiegato le ragioni degli agricoltori della zona, sottolineando come “il periodo economico pesante, la crisi e la pandemia hanno messo in ginocchio anche il settore agricolo e noi non possiamo permettere che un’area come la nostra, che vive di agricoltura di eccellenza e di biologico, sia vessata in questo modo”.

“Visto che questa Amministrazione comunale non ha fatto gesti concreti, insieme ai cittadini abbiamo deciso di prendere l’iniziativa per tutelare il nostro lavoro e il nostro futuro. Adesso l’impegnò politico passa nelle mani del Governo ma noi saremo sempre pronti a far valere i nostri diritti e a far sentire la nostra voce come peraltro ci insegna la Costituzione e lo abbiamo fatto con la nostra petizione popolare”.

