“Pacco mamma”: la Regione Lazio approva il programma a sostegno della maternità

“Grazie a un emendamento presentato da Fratelli d’Italia, primi firmatari i consiglieri Giancarlo Righini e Chiara Colosimo, le partorienti della Regione Lazio potranno usufruire di un programma di sostegno alla maternità denominato “Pacco mamma”. Nello specifico le donne in stato di attesa con un reddito Isee non superiore ai 30mila euro potranno avvalersi di un voucher necessario all’acquisto dei prodotti necessari per il neonato”. E’ quanto dichiara il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.

“Verranno, altresì, realizzati percorsi individuali di accompagnamento al parto – si legge nella nota – che offriranno alle partorienti informazioni, linee guida, ascolto e sostegno. Nel ringraziare i colleghi di maggioranza per la sensibilità dimostrata, vogliamo sottolineare l’estrema importanza di questo provvedimento che permetterà a tante donne di affrontare o portare a termine la gravidanza in maniera più serena. Garantire o incentivare la natalità è un dovere delle Istituzioni e l’emendamento approvato oggi va proprio in questa direzione. Oggi la Regione Lazio ha scritto una bella pagina di civiltà e come Fratelli d’Italia siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo affinché ciò accadesse”.

