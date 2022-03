Progetti Pnrr, la stazione di Santa Marinella diventerà una fermata della Metro di Roma

Santa Marinella – In occasione della presentazione dei progetti PNRR, in cui spicca in particolare il finanziamento per la Città dello Sport di Santa Marinella per un valore di circa 2.500.000 milioni di euro con cui si potrà ottenere il completamento di tutti gli impianti sportivi, quali la piscina, il Palazzetto dello Sport, il campo da rugby, la pista di atletica e tanto altro ancora e su cui faremo una presentazione a parte, il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, ha ufficialmente dichiarato che chiederà alle Ferrovie dello Stato di trasformare la linea ferroviaria locale FL5, che collega Roma Termini, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia, in Ferrovia Metropolitana.

Un grande passo in avanti che prende forma dopo ben 20 anni di richieste e che per noi rappresenta una grande ed importante vittoria.

La città potrà predisporre di una metropolitana che garantirà la partenza di più treni a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro per raggiungere Roma in tempi brevi.

“In questo modo – ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei – il nostro territorio diverrà area metropolitana vera e propria, compiendo un grande passo in avanti anche sul piano dei trasporti. Una svolta decisiva, resa possibile grazie al governo e alla Regione Lazio”.

