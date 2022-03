Roma: in quattro aggrediscono e rapinano autista dell’Atac dopo aver dirottato il bus

Roma – “Un autista della linea 904 è stato vittima di un’aggressione compiuta da quattro malintenzionati. Il fatto è accaduto intorno alle due di stanotte, mentre l’autobus percorreva via Boccea”. Lo fa sapere l’Atac, che spiega sui social la dinamica dei fatti: “I quattro hanno fatto irruzione nella cabina del conducente e, dopo essersi impossessati dell’estintore in dotazione sul bus, hanno minacciato l’autista costringendolo a deviare il bus dal suo percorso. Una volta arrivati nella zona di via Selva Nera, l’autista è stato rapinato. Sulla stessa linea, circa mezz’ora dopo, si è verificata un’altra aggressione al capolinea di Largo Bedeschi. L’aggressore ha prima tentato di forzare la porta del posto guida e poi si è scagliato contro il conducente colpendolo con un pugno. Prima di darsi alla fuga ha mandato in frantumi il vetro della vettura con una pietra”. “Stigmatizziamo fermamente le vili aggressioni ed esprimiamo totale e piena solidarietà e vicinanza ai colleghi”, il commento di sdegno della Municipalizzata.

“Quanto accaduto la scorsa notte sui bus della linea 904 è l’ennesimo segnale del degrado e dell’alto tasso di teppismo e delinquenza in cui è piombata la città. Sono gli effetti della crisi economica e sociale post Covid, a cui il ministro Lamorgese e il sindaco Gualtieri non hanno saputo dare una risposta concreta, lasciando soli i cittadini romani tra insicurezza, movida violenta, aggressioni e accampamenti abusivi”. Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega e segretario in Aula Giulio Cesare Fabrizio Santori. “Ecco i bus della città: se non vanno a fuoco o non svaniscono come miraggi durante le attese alle fermate, se non viaggiano pieni in barba alla prevenzione anticovid, allora sono teatro di misfatti e atti vandalici che, oltre ai continui danni al servizio, espongono a gravissimi rischi autisti e passeggeri. Chiediamo subito maggiori sistemi di sicurezza a bordo, telecamere di controllo sulle tratte più a rischio e, almeno di notte, la presenza di un secondo dipendente a bordo delle vetture”, conclude Santori.

