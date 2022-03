Sinistra Italiana: “Subito un Consiglio municipale sulle mafie a Ostia”

Ostia – “E’ necessario programmare un Consiglio municipale tematico che affronti il tema del radicamento delle mafie nel nostro territorio a partire proprio dalla tentata estorsione organizzata da un noto personaggio del litorale e da una specie di boss del litorale.

A sostenerlo è Marco Possanzini, capogruppo della lista Sinistra Civica Ecologista in Municipio X, che spiega: “La mafia nel Municipio X c’è ed ha artigli molto ben affilati. I recenti accadimenti testimoniano chiaramente quello che sappiamo da tempo: ad Ostia la mafia c’è, è articolata, molto ben radicata ed ha lanciato una inequivocabile controffensiva contro lo Stato e i cittadini”.

“L’ennesima vicenda di mafia ha visto fra i protagonisti un noto personaggio del litorale romano e una specie di padrino, tal de Sanctis detto “er Nasca”- ricorda Possanzini -, i quali avrebbero tentato di estorcere una somma pari a mezzo milione di euro ad un importante gruppo imprenditoriale della Capitale impegnato in un imponente progetto immobiliare nei pressi del Polo Natatorio di Ostia Lido (leggi qui). Barbara Mezzaroma, questo il nome della vittima della tentata estorsione, ha denunciato prontamente i due malfattori. Vicenda chiusa? Assolutamente no“.

“Nella certezza che gli inquirenti faranno rapidamente piena luce su tutto l’accaduto, sono molte le domande che rimangono appese senza una risposta certa. Si tratta di uno scenario che, se confermato dalle indagini, apre inquietanti voragini. E’ assolutamente necessario andare fino in fondo, chiarire gli accadimenti oltre ogni ragionevole dubbio, perché quanto accaduto non si può equiparare ad una classica estorsione ma potrebbe avere profili ben differenti. Anche il progetto che prevede decine di migliaia di metri cubi di cemento deve essere approfondito e discusso anche con i cittadini”.

“Non possiamo – avvisa – chiudere gli occhi o derubricare quanto accaduto rispetto al tentativo di estorsione. Serve una discussione profonda sul ruolo delle mafie nel condizionare l’economia e lo sviluppo del litorale laziale. Abbiamo il dovere di partire dal nostro Municipio, attivando tutti gli strumenti a disposizione, cercando di coinvolgere cittadini e associazioni da sempre impegnati nel contrasto al crimine organizzato”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.