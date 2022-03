Negoziati Kiev-Mosca, Kuleba ai diplomatici: “Non mangiate e non bevete”

Kiev – Non mangiate, non bevete e non toccate le superfici. Mentre è in corso un nuovo round di negoziati tra Ucraina e Russia, arrivano i consigli ai negoziatori seduti al tavolo all’indomani della notizia del presunto avvelenamento di Roman Abramovich. L’avvertimento arriva dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba: “Consiglio a chiunque si trovi a negoziare con la Federazione russa di non mangiare o bere e preferibilmente evitare di toccare qualunque superficie”, ha affermato, secondo quanto riporta l’emittente britannica Sky News. (fonte Adnkronos)