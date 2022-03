Spese militari, partiti divisi: il Governo valuta la fiducia sul Decreto Ucraina

Roma – Stallo alla riunione di maggioranza sul decreto Ucraina e sull’ordine del giorno di Fratelli d’Italia per l’aumento delle spese militari. Nel corso della video call sul Decreto Ucraina sono stati ascoltati i punti di vista di tutti i partiti di maggioranza espressi sulla questione dell’Odg presentato da FdI. Permangono, si apprende da fonti di governo, all’interno della maggioranza valutazioni politiche diverse sul voto in commissione sull’odg dall’opposizione.

Per questo i nodi restano ancora sul tavolo e il governo, apprese le posizioni di tutti i gruppi, potrebbe a questo punto valutare la questione di fiducia. In commissione i partiti voteranno a seconda del proprio orientamento interno, sottolineano le stesse fonti.

Il Pd aveva proposto una mediazione su un testo comune che facesse riferimento ad una gradualità dell’incremento della spesa per la Difesa in chiave europea. A quanto si apprende, disponibilità sarebbe arrivata da FI e Iv ma il M5s si sarebbe detto contrario, anche sulla possibilità di presentare un Odg di maggioranza. Per 5S e anche Leu, contrari a votare un Odg che comporti un aumento delle spese della Difesa, la questione dovrebbe essere oggetto di un altro provvedimento. (fonte Adnkronos)