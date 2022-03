Vivicittà in tutta Italia, ma si corre anche al confine tra Romania e Ucraina

Torna Vivicittà, la corsa in contemporanea che mai come quest’anno sarà per la pace.

Appuntamento domenica 3 aprile con la 37esima edizione della manifestazione dell’Uisp, che vedrà coinvolte 30 città italiane.

Ma si correrà anche a Suceava, al confine tra Romania e Ucraina, località di 100.000 abitanti, uno dei centri di accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra.

Si parte, come da tradizione, tutti insieme alle 9.30 di domenica prossima, i percorsi sono tutti di 10 km, il via viene dato in diretta da Radio 1 Rai e alla fine ci sarà una classifica unica compensata. In molte città sono previste corse non competitive e camminate aperte a tutti.

L’edizione 2022, che riparte dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, ha un sottotitolo chiaro: la corsa per la pace. Ma anche la corsa per ricominciare. La presentazione del Vivicittà 2022 è fissata per venerdì primo aprile. (Ansa).

