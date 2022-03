Ardea – Partiti i lavori per l’apertura del Centro Diurno Disabili per persone adulte di Via Terni, nel quartiere Nuova Florida, presso una struttura sequestrata alle mafie.

Grazie alla cooperazione tra Comune, Asl Rm 6, Consulta per il Superamento dell’Handicap (CSH) e Comitato Promotore per il Centro Diurno, a breve Ardea metterà a disposizione del Consorzio del Servizi Sociali un nuovo sito che si aggiungerà a quello di Pomezia per aumentare la disponibilità di questo importante servizio.

Un passo verso l’inclusione sociale che questo territorio attendeva da tanto tempo, indispensabile a garantire il sostegno alle persone adulte con disabilità, un luogo che sia punto di socializzazione e assistenza per il benessere psicofisico degli utenti e di supporto alle famiglie.

Con questo primo finanziamento si rende immediatamente disponibile una congrua porzione del fabbricato che vedrà il totale adeguamento alle prescrizioni della ASL, nei prossimi mesi.

Il Comune si adopererà con le associazioni, l’Asl R 6 ed il Consorzio Socio Sanitario, per porre in essere la corretta pianificazione per erogare servizi di qualità alle persone adulte con disabilità ed alle loro famiglie evitando viaggi verso la capitale o comuni limitrofi.

Dopo anni spesi per risanare il Comune, M5S e PD insieme per dare risposte ai cittadini.

