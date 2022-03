Ardea – Niente fogne né acqua potabile. Succede a Montagnano, Villaggio Ardeatino e quartieri limitrofi di Ardea, dove da anni i cittadini lamentano l’assenza di servizi primari, come il mancato completamento della rete idrica e di quella fognante.

Questa volta però i cittadini sono scesi in protesta davanti al Comune. “Lunghi anni di false promesse: fognature e acqua pubblica, subito”, “Non abbiamo più tempo e salute da perdere”: queste le frasi riportate sugli striscioni appesi di fronte alla sede di Via Salvo d’Acquisto nella giornata di ieri 29 marzo.

A manifestare davanti al Comune una delegazione di residenti insieme ai referenti dei Comitati locali. I cittadini infuriati da anni chiedono e aspettano la realizzazione delle fognature per garantire l’acqua potabile a Villaggio Ardeatino e Montagnano. Quando le voci si sono alzate gli abitanti sono stati ricevuti dal dirigente dell’Area IV Tecnica, Ing. Emanuele Calcagni e dall’assessore ai lavori pubblici Claudio Di Biagio. Sul luogo erano presenti anche due poliziotti per sorvegliare la situazione.

Durante l’incontro l’Assessore ha garantito ai cittadini l’inizio dei lavori nel giro di pochi giorni: “Per quanto riguarda i lavori di realizzazione delle fognature – spiega Di Biagio -, abbiamo informato i cittadini riguardo all’avvio del cantiere, che avverrà nel giro di pochi giorni. Il contratto con la ditta appaltatrice è infatti stato già firmato e l’impresa dovrà ultimare i lavori entro i termini previsti”.

Passi in avanti da parte dell’Amministrazione anche per quanto riguarda l’acqua potabile. Il Comune avrebbe infatti contattato la Asl Roma 6 per richiedere le analisi presso i pozzi e capire se alcuni di questi possano risultare potabili. Inoltre, sarà incrementato il servizio di autobotte nei quartieri.

“In ogni caso – prosegue Di Biagio in una nota -, il problema degli approvvigionamenti idrici si risolverà definitivamente solo con una accelerazione del passaggio della gestione del servizio ad Acea Ato2, con tempi che non sono brevi. Nel frattempo, proveremo a studiare la possibilità di chiedere ad Acea Ato 2 l’installazione di fontanelle pubbliche collegate con l’acquedotto, al fine di cercare di ridurre i disagi per la popolazione residente”.

