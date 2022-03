“Bellezza e Terrore”: il primo romanzo dello scrittore di Tarquinia Giacomo Di Costanza

“Bellezza e Terrore“: questo il titolo del primo romanzo dello scrittore di Tarquinia Giacomo Di Costanza: un percorso che porta il lettore a riscoprirsi in una luce diversa, a rivedere aspetti di sé da troppo tempo in ombra.

Note dell’autore

Il mio primo romanzo si intitola “Bellezza e Terrore”, che Rainer Maria Rilke non me ne voglia. Scriverlo mi ha aiutato moltissimo a cercare di superare un grave lutto familiare. A inizio 2021, infatti, mio padre ha perso la propria battaglia contro il Covid- 19. Con questo mio scritto, che rielabora in una chiave non autobiografica molto del mio vissuto e in particolare i trascorsi di questi ultimi mesi, vorrei aiutare chi soffre. Come? Senza indorare la pillola in leziosità e belle parole. Ma instillando nel lettore il dubbio, facendogli cadere il pavimento da sotto i piedi, mettendolo con le spalle al muro. Accompagnandolo in un percorso che spero possa portarlo a riscoprirsi in una luce diversa, a rivedere aspetti di sé da troppo tempo in ombra. Perché solo quando mettiamo tutto in discussione possiamo vivere pienamente, Bellezza e Terrore.

Chi è Giacomo Di Costanza

Nato nel 1994, vive a Tarquinia, nel Lazio. Dopo aver concluso il suo percorso universitario laureandodi in Editoria e Scrittura cum laude, ha scritto per varie testate giornalistiche cartacee e on line. Si è specializzato ulteriormente in Digital marketing e ha lavorato come copywriter per un’agenzia di comunicazione romana. Attualmente si occupa di scrittura creativa e di SEO copywriting.

