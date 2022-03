Corridoi umanitari: sbarcati a Fiumicino 11 rifugiati dai campi profughi di Cipro e Grecia

Fiumicino – “Arrivati a Fiumicino 11 rifugiati dai campi profughi di Cipro e Grecia con i corridoi umanitari che si aggiungono a quelli arrivati proprio alcuni giorni fa dal Libano. La Comunità di Sant’Egidio, insieme a tante altre realtà, continua a impegnarsi per aprire vie legali di ingresso in Europa ed evitare così i terribili viaggi della speranza”. Lo fa sapere, sui suoi canali social, la Comunità di Sant’Egidio. L’arrivo era stato annunciato pochi giorni fa (leggi qui).

