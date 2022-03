Covid: dal 1 aprile chiudono i centri vaccinali dell’aeroporto di Fiumicino

Fiumicino – “Dal primo aprile il punto vaccinale Vax&Go e quello al Lunga Sosta cesseranno la loro attività”. Lo fa sapere, sui propri canali social. Aeroporti di Roma. La data coincide col termine dello stato d’emergenza. “Ringraziamo immensamente per il prezioso lavoro svolto in questo anno di intensa attività la Regione Lazio, l’Istituto Spallanzani di Roma, la Croce Rossa Italiana, i medici, gli infermieri e tutti gli operatori coinvolti in questo significativo progetto che si è concluso con un totale di circa 450.000 vaccini effettuati”, la nota di AdR.

