Fiumicino: nuovi interventi di manutenzione nelle scuole e nei centri anziani del territorio

Fiumicino – “Scuole e centri anziani sono tra le priorità di questa Amministrazione. Proseguono infatti, incessantemente, i lavori di manutenzione e rinnovo delle aree frequentate dai nostri ragazzi, alunni piccoli e grandi, ma anche dei centri anziani dove abbiamo intercettato la necessità di lavori sulla copertura, per adeguamento dei servizi igienici, per tinteggiatura degli ambienti o sui sistemi elettrici e antifurti”.

A parlare è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che aggiunge: “Nel centro anziani Catalani, proseguono anche i lavori per la risistemazione delle aree interne e del solaio. Per i plessi scolastici le esigenze sono diverse, coperte nella quasi totalità con i sistemi anti intrusione, necessitano d’altro. Come la scuola Grassi che aveva bisogno della risistemazione dell’area di facciata, ormai obsoleta, o le scuole Porto Romano e Colombo che invece necessitavano del ricambio degli infissi”.

