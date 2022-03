Latina – Latina applaude alle sue campionesse del nuoto sincronizzato. Lo fa alla società Asd Aquaria del territorio pontino che per due competizioni importanti è salita sul podio.

Lo ha fatto lo scorso 13 marzo al Polo Natatorio di Ostia, ai Campionati Regionali organizzati dalla Confsport Italia. E’ maturato un terzo posto dalla gara perfetta di Lavinia Fiori e Valeria De Andreis nel duo. Grande performance anche di Esmeralda Gasparutti e Gaia Bellato, insieme a Roberta Maiorino e Aurora Iacovazzi, esordio da doppiste per quest’ultime, che hanno dimostrato grande carattere e voglia di gareggiare.

Ai Campionati Regionali Uisp svolti presso la piscina romana Edoardo Antonelli, sette giorni (20 marzo scorso) è arrivato il quarto posto della singolista, nella categoria esordienti, Helena Iacovacci. Sesto posto per l’altra individualista Sophie Troiani. Una settimana dopo hanno replicato il podio, ma con uno splendido primo posto, Lavinia Fiori e Valeria De Andreis. Hanno confermato le aspettative le atlete di Latina, arrivando al gradino più alto. Rammarico invece per il doppio formato da Aurora Iacovacci e Roberta Maiorino, che per pochi decimi si è posizionato al quarto posto. L’argento è andato a Valeria De Andreis e l’oro della vittoria ha cinto il collo del duo junior formato da Giulia Palladinelli e Virginia Tejera.

Ma non solo. L’oro è andato anche alla neo singolista Angelica Cologgi. Quindi campionessa regionale.

