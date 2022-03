Libri di letteratura cristiana, il regalo della Chiesa di Fondi alla biblioteca comunale

Fondi – “Ancora una donazione per la biblioteca comunale di Fondi il cui patrimonio librario si arricchisce sempre più”.

Evidenzia Andrea Tagliavento, uno dei promotori dell’iniziativa, insieme a Vincenzo Carnevale, assessore alla Cultura del Comune di Fondi.

“L’ultimo gradito regalo è arrivato – precisano – dal gruppo ‘Chiesa di Fondi’ che ha donato alla struttura di Piazza Domenico Purificato 30 testi di letteratura cristiana“.

