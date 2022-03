Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Grandi manovre in atto sul nord Europa per sovvertire questo stato del tempo che ha prosciugato fiumi e laghi dell’Italia del Nord. Un profondo ciclone in azione sul comparto scandinavo sta iniziando a risucchiare aria molto fredda direttamente dal circolo polare artico verso il Mar di Norvegia, da li partirà l’offensiva invernale che investirà quasi tutta l’Europa con l’arrivo finalmente della tanto agognata pioggia anche sulle regioni settentrionali italiane. Ci vorranno ancora 48 ore circa ma tutto è confermato, ormai il dubbio non è se pioverà o no, ma dove pioverà di più e dove di meno. La distribuzione delle precipitazioni e la loro intensità sarà infatti legata alla posizione del vortice di bassa pressione che si formerà in seguito all’arrivo dell’aria fredda sul Mediterraneo. Un vortice molto vasto che secondo i modelli nella giornata di giovedì potrà abbracciare Francia, Mediterraneo centrale, Italia, Germania e Balcani. Ma la pioggia non sarà l’unica meteora a raggiungere l’Italia, ci sarà anche la nevee probabilmente con l’ingresso dell’aria fredda i temporali potranno associarsi anche a delle grandinate. Tutto inizierà da mercoledì ma durerà almeno fino al weekend e oltre, vediamo allora nelle linee generali che cosa ci dovremo aspettare.

METEO MERCOLEDÌ 30 MARZO: Nord, cieli chiusi fin dal mattino al Nordovest con piogge sparse tra Piemonte e Lombardia e rovesci anche abbondanti in Liguria, peggiora rapidamente entro il pomeriggio anche sul resto delle regioni con piogge a carattere sparso. Neve sulle Alpi dai 1300-1600m. Centro, Molto nuvoloso o coperto sin dal mattino con piogge e rovesci, anche temporaleschi tra Sardegna e regioni tirreniche in estensione ma più attenuati anche al versante adriatico. Sud, qualche pioggia in transito al mattino tra Campania, Basilicata, Molise e Puglia, localmente anche a carattere di rovescio in attenuazione temporanea per il pomeriggio, peggiora di nuovo la notte da ovest. Maggiore variabilità su Sicilia, Calabria e Salento. Temperaturein calo al Centro Nord, in temporaneo aumento all’estremo Sud. Venti moderati o forti meridionali. Mari molto mossi o agitati con locali mareggiate lungo le coste esposte.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: tempo in netto peggioramento su Toscana, Umbria e Lazio, complice il transito di una perturbazione da Ovest, alimentata nei giorni a seguire da correnti di matrice artica che approcceranno il Centro-Nord della Penisola; pertanto la giornata sarà caratterizzata da condizioni di instabilità diffusa con piogge, rovesci localmente intensi e temporali, in particolare sulla medio-alta Toscana dove le precipitazioni risulteranno insistenti e più intense con accumuli localmente superiori i 50-60mm. Temperature in calo nei valori massimi. Venti in rinforzo da Sud-Sudest, con forti raffiche specie sui settori costieri di Lazio e Toscani (in particolare tra Grossetano, Arcipelago e Livornese). Mare da mosso a molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Martedì ancora asciutto su Toscana, Umbria e Lazio ma con nubi in aumento, irregolari e spesso di tipo-medio alto, compatte entro la sera; preludio ad un netto peggioramento delle condizioni meteo per la giornata di mercoledì complice il transito di una perturbazione da Ovest che porterà piogge, rovesci localmente intensi e temporali specie sulla Toscana, con temperature in calo in particolare nelle massime. Instabile e perturbato anche nei giorni a seguire, a causa della formazione di un vortice di bassa pressione in approfondimento sul medio-alto Tirreno, alimentato da correnti artiche che affonderanno sul Centro-Nord della Penisola; pertanto sono previsti anche nei primi giorni di aprile piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, contestualmente ad un calo termico specie nel weekend che accompagnerà il ritorno della neve al di sotto dei 1000m.

(Fonte: 3B Meteo)