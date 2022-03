Minturno, spara ai proprietari di casa: 31enne arrestato per tentato omicidio

Scauri – E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il 31enne che due giorni fa in via San Pietro Apostolo a Scauri ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro i proprietari dell’abitazione nella quale vive (leggi qui).

A conclusione di una mirata attività investigativa i Carabinieri della Compagnia di Formia, hanno sottoposto al vaglio dell’Autorità giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico del 31enne originario del napoletano.

L’uomo era stato arrestato dai carabinieri della stazione di Scauri con l’accusa di tentato omicidio, evasione e detenzione illegale di arma trovata dopo approfondite ricerche a poca distanza dell’abitazione nella quale l’indagato era ristretto ai domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

