Nettuno, una raccolta fondi per animali abbandonati: l’iniziativa dell’Arca di Rita

Nettuno – “Cerchiamo supporto per sostenere l’Arca di Rita, un progetto e un luogo che restituiscono, grazie alla cura e alla dedizione della sua fondatrice, dignità, equilibrio e benessere a tutti quegli animali che vengono salvati da situazioni complesse”.

La campagna è stata lanciata sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe ed è volta ad aiutare economicamente Rita Di Mario nelle spese per il sostentamento del suo rifugio di Nettuno, in provincia di Roma.

“L’arca di Rita – scrivono le organizzatrici – ospita più di novanta cani abbandonati, gatti, e altri animali ai quali viene garantito uno spazio adeguato, attenzioni, cure e cibo, mentre si cerca di trovargli una sistemazione. Molti – proseguono – sono destinati a restare lì, perché difficilmente sarà possibile trovare un’adozione.

A volte però – precisano ancora – tutto l’amore e la dedizione possibili non sono una risorsa sufficiente. Servono fondi per il cibo, spese mediche e miglioramenti degli spazi che accolgono queste anime”.

La raccolta ha superato i 1.700 euro grazie a decine di donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/ArcadiRita

