Pasolini e i fratelli Citti: a Fiumicino una mostra fotografica in piazza Grassi

Fiumicino – Si terrà domenica 3 aprile in piazza Grassi a Fiumicino dalle ore 11 alle 18, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, una mostra fotografica gratuita che il Comune ha organizzato in collaborazione con la Pro loco per approfondire il rapporto tra Pasolini e i fratelli Sergio e Franco Citti.

“Tante belle immagini – spiega il consigliere comunale Angelo Petrillo, che ha contribuito all’organizzazione dell’evento – realizzate negli anni dai fotografi Nevio Mazzocco, Elio Vergati e Dario Bellini che mostrano lati inediti del profondo legame di lavoro e di amicizia che univa questi tre artisti che hanno vissuto in prima persona e omaggiato con la loro arte il nostro territorio. Ci sarà anche una sala video dove poter guardare spezzoni documentari su Pasolini e i fratelli Citti. L’appuntamento è per l’inaugurazione che avverrà alle ore 11 alla presenza del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca”.

“Da sempre – aggiunge il Presidente della Pro loco di Fiumicino, Pino Larango – la nostra Pro loco pone attenzione ai personaggi che hanno vissuto e reso celebre in film, libri e altre forme d’arte il nostro territorio. Come appunto Pier Paolo Pasolini, intellettuale, uomo di cultura, letterato e regista cinematografico unico e straordinario, o i fratelli Sergio e Franco Citti, esponenti di primo piano nel panorama cinematografico dagli anni ’60 in poi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.