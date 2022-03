Roma, ruba 500mila euro di oggetti in oro: le foto incastrano un giovane

Roma – Nella mattina odierna la Sezione “Reati contro il Patrimonio” della Squadra Mobile di Roma, all’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, dopo aver ricostruito la dinamica di un furto aggravato avvenuto lo scorso 5 agosto ai danni della titolare di due compro oro in zona Tor Pignattara, ha eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale.

In particolare, come emerso dalle attività investigative condotte attraverso attività tecniche, analisi dei tabulati di traffico telefonico ed individuazioni fotografiche era possibile pervenire alla identificazione di un cittadino romano, ventenne, con il volto parzialmente travisato, che asportava con destrezza alcuni oggetti in oro per un valore di circa 500mila euro, contenuti in una borsa poggiata all’interno della autovettura di un dipendente della donna, con il quale la stessa stava avendo una conversazione dinanzi alla sua attività commerciale in via di Acqua Bullicante, per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter condotto da un complice.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.