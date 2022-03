Truffa a Gaeta: fingono che gli abbia rotto lo specchietto dell’auto e si fanno consegnare 200 euro

Gaeta – I carabinieri della Tenenza di Gaeta, a conclusione di indagini, hanno denunciato due uomini di 45 e 26 anni della Provincia di Napoli i quali, con il cosiddetto metodo dello specchietto, inducevano la vittima, un 44enne di Gaeta, a fargli un bonifico di euro 200 a ristoro del danno dello specchietto della propria autovettura, di fatto mai avvenuto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

