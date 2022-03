A Santa Marinella l’esercitazione Interagency Effort 2022: cambia la viabilità

Santa Marinella – Il Sindaco Pietro Tidei e il consigliere Andrea Amanati rendono noto alla cittadinanza che oggi, il 31 marzo, 4 e 5 aprile 2022, Santa Marinella ospiterà l’esercitazione Interagency Effort 2022, organizzata dal 7° reggimento difesa CBRN “Cremona”.

A partire dalle ore 8:30 fino alle ore 13:30 si svolgerà una dimostrazione relativa all’intervento di personale e mezzi militari e diverse componenti di Protezione e Difesa Civile per la simulazione di un attentato chimico che avrà luogo al Palazzetto dello Sport e prevederà l’intervento di un elicottero con atterraggio nel campo da rugby.

Pertanto al fine di preservare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale durante lo svolgimento dell’esercitazione è interdetto il divieto di transito, di sosta e di fermata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione forzata a mezzo servizio carro attrezzi, nell’intero parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport sito in Via delle Colonie e su Piazzale Elio Tortora.

Introdotta anche l’istituzione temporanea del senso unico di marcia in Via delle Colonie nel tratto compreso tra Via Verdun e la rotatoria in Via delle Colonie, Strada di Poggio Bellavista e Via Punico direzione di marcia Roma-Civitavecchia, nonché l’interruzione a vista del traffico veicolare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni previste il 4 e il 5 aprile dalle ore 08:30 fino al temine dell’esercitazione.

