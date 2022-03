Ascoli Piceno: tra i palloni ritrovati su un tetto di una chiesa, anche quello dei Mondiali del ’78

Ascoli – Il tetto della Chiesa di San Tommaso Apostolo di Ascoli Piceno ha nascosto dei tesori calcistici fino ad oggi. Sono tanti tantissimi palloni con cui hanno giocato i bambini degli anni passati, fino all’era 2000. I lavori di pulizia della struttura religiosa hanno scoperto quei palloni che venivano lanciati in aria dalle partitelle in piazze e per le vie, e che evidentemente restavano sul tetto della Chiesa, senza mai più scendere giù.

Rappresentano probabilmente la storia della cultura italiana del calcio e della passione per esso. C’è anche un pallone dei Mondiali del ’78, come riporta il Tg5 e l’assessore allo sport di Ascoli Piceno Nico Stallone ricorda quei giorni spensierati con particolare emozione, lui bambino prima appassionato di calcio e poi giocatore in Serie A: “Mi sono emozionato, ho rivisto la mia storia e quella dei miei amici”. Anche il Sindaco di Ascoli commenta la speciale scoperta: “.. vuol dire che i bambini giocano nelle piazze e nelle vie, li togliamo dal cellulare”. Lo sottolinea Marco Fioravanti, ai microfoni del Tg5.

La pulizia fatta sul tetto ha fatto cadere giù, dopo tanti anni, quei palloni. Diversi, ancora gonfi e pieni di sogni di bambini.

(foto@Gruppo Facebook: ‘Sei di Ascoli Piceno se…’)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport