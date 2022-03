Fiumicino, prorogata la scadenza per l’occupazione di suolo pubblico

Fiumicino – “Le occupazioni di suolo pubblico rilasciate con procedura semplificata potranno rimanere fino a tutto il mese di giugno“. Lo annuncia l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli. “Il Governo – ha spiegato l’assessora – ha dato la possibilità di prorogare, dal 31 marzo al 30 giugno 2022 le autorizzazioni Osp rilasciate nel periodo di pandemia. Il Comune di Fiumicino ha pertanto ritenuto di aderire a tale indirizzo, per continuare ad essere a fianco delle tante attività di somministrazione presenti sul nostro territorio”.

“Tuttavia, considerata la fine dell’emergenza covid – sottolinea l’assessora -, chi vorrà rinnovare le occupazioni di suolo pubblico, dovrà corrispondere il relativo pagamento, come anche stabilito dal decreto legge. Le tariffe sono state definite dal Consiglio comunale con l’approvazione Regolamento sul canone unico (Regolamento n. 2 3/ 2021)”.

“Come sempre – conclude Antonelli – le richieste di rinnovo potranno essere presentate tramite istanza da trasmettersi via Pec all’Area Sviluppo Economico – settore Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) della Città di Fiumicino, utilizzando la modulistica pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale o anche in forma libera, indicando in tal caso gli estremi dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link