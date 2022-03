Fotovoltaico in agricoltura, ma restano i vincoli: un paradosso senza fine

Fiumicino – “Un vero e proprio paradosso. E’ quello che riguarda l’impiego dei pannelli fotovoltaici in agricoltura: si propone la loro installazione, ma persistono i vincoli che vietano il fotovoltaico a terra. Nell’incontro tenutosi nei giorni scorsi al Borgo di Tragliata si è discusso proprio di questo: della possibilità, a fondo perduto, di installare i pannelli in aziende agricole”. A parlare, in una nota stampa, è Massimiliano Catini di Azione Fiumicino.

“Peccato – spiega Catini – che il centrosinistra, allo stesso tempo, abbia proposto al Ministero dei Beni Culturali un inasprimento di tali vincoli, che permettono l’installazione dei pannelli solamente sui tetti degli edifici. Una scelta, questa, giudicata eccessiva anche dalla Regione Lazio, al punto che gli agricoltori della zona hanno messo in atto una raccolta firme per chiederne la modifica.

Non dimentichiamo che l’agricoltura è una delle categoria primarie del nostro territorio e, come tale, deve essere tutela ed incoraggiata: il settore ha bisogno di aiuti concreti e non di prese in giro”.

