Green pass e Super Green pass, dove non serviranno più dal 1 aprile?

Roma – Covid in Italia, al via da venerdì 1 aprile un graduale allentamento di misure e regole anti-covid. Con la fine dello stato d’emergenza (31 marzo), dove sarà quindi necessario esibire il Super green pass? E dove basterà invece il Green pass base? Premesso che l’uso della mascherina (anche chirurgica in alcuni casi) resta obbligatorio fino al 30 aprile, ecco cosa cambia per uffici pubblici, palestre negozi.

Uffici pubblici

Dall’1 aprile non sarà più necessario il Green pass, né quello super né quello base, per accedere in banca, alle poste o negli uffici pubblici.

Negozi

Stessa cosa in negozi e centri commerciali, dove non servirà più la certificazione verde. Sia nei negozi che negli uffici pubblici basterà indossare la mascherina chirurgica.

Bar e ristoranti

Per consumare al chiuso, al banco o seduti al tavolino, dall’1 aprile in bar e ristoranti sarà sufficiente esibire il Green pass base (quello che si ottiene cioè con un tampone e che dura 48 ore). Green pass base necessario anche per accedere alle mense. Via il Green pass, anche quello base, invece, se ci si siede ai tavolini all’aperto di bar e ristoranti.

Hotel

Da aprile nessun obbligo di presentare il Green pass in alberghi e altre strutture ricettive.

Cinema, teatri, concerti

Per assistere a uno spettacolo o vedere un film al chiuso, dall’1 aprile fino al 30 dello stesso mese sarà ancora obbligatorio indossare la Ffp2 e esibire il Super green pass (da guarigione o vaccinazione). E’ invece sufficiente quello base se il concerto, il film o lo spettacolo si svolge all’aperto.

Resta l’obbligo di Super green pass anche per andare in discoteca, dove sarà sufficiente la mascherina chirurgica, da togliere mentre si balla. Le discoteche torneranno a capienza piena.

Piscine e palestre, stadio e impianti sportivi

Fino al 30 aprile per accedere a piscine e palestre occorre ancora essere in possesso del Super green pass. Per andare allo stadio sarà necessario il Green pass base. Negli impianti sportivi, in caso di eventi al chiuso, resta invece l’obbligo di Super green pass. E’ inoltre necessario, in quest’ultimo caso, indossare la mascherina Ffp2. Dall’1 aprile la capienza di stadi e impianti sportivi torna al 100%, sia al chiuso che all’aperto.

Mezzi di trasporto

Già dal 1° aprile il Green pass non servirà più per spostarsi su mezzi pubblici del trasporto locale. Fino alla fine del prossimo mese non si potrà però dire addio alle mascherine FFp2 per salire su bus, tram e metropolitane.

Per quanto riguarda i mezzi a lunga percorrenza – treni, navi, aerei – sarà richiesto il Green pass base, con obbligo di indossare la Ffp2.

Over 50: vaccino e lavoro

Gli over 50 non dovranno più avere il cosiddetto Green pass rafforzato sul lavoro, ma sarà sufficiente fino al 30 aprile il Green pass base, quindi non ci sarà più la sospensione dal lavoro in assenza di super Green pass. Resta però l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno. La sospensione in assenza di vaccinazione Covid-19 resterà solo per il personale sanitario, i lavoratori delle strutture ospedaliere e i lavoratori delle Rsa. Solo per loro, e non più quindi per i lavoratori di scuola, comparto sicurezza e forze dell’ordine, c’è un prolungamento dell’obbligo” di vaccino al 31 di dicembre. Per docenti come per i lavoratori di polizia, difesa, soccorso pubblico, polizia locale, università resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022.

Feste private

Per festeggiare matrimoni, lauree, compleanni, comunioni, tutti i partecipanti devono avere il Super green pass. (fonte Adnkronos)