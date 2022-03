Minturno – Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 marzo, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelforte sono intervenuti, nel territorio comunale di Minturno, a seguito segnalazioni, giunte al N.U.E.112, per un incidente stradale.

Sul posto, Variante Appia al chilometro 14 e 200 poco distante dal confine regionale tra Lazio e Campania, i soccorritori hanno constatato la presenza di una vettura incidentata, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Foto 2 di 2



L’intervento dei pompieri si è reso necessario per la messa in sicurezza del veicolo incidentato. L’ occupante risulta essere illeso.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Minturno, clicca qui.